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Организатор убийства жительницы Сочи сбежал из России и сменил имя

Организатор убийства жительницы Сочи сбежал из России и сменил имя

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В Краснодарском крае заочно осудили Салиха Гасанова, который 14 лет назад организовал убийство жительницы Сочи.

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