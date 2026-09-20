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«Сибирь» гремела громкими трансферами, а теперь идет ко дну. Не помогает даже звездный Кузнецов

«Сибирь» гремела громкими трансферами, а теперь идет ко дну. Не помогает даже звездный Кузнецов

Нужны бойцы с железными яйцами.В регулярном чемпионате КХЛ минуло всего две недели, но уже появились команды-открытия и команды-разочарования.

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