Стрелявшими в екатеринбургском ТЦ оказались уроженцы Азербайджана

И на этом работа защиты безопасности граждан завершена. А выслать этих господ вон и навсегда не пробовали?

Зоя Копань

Пол страны бесят эти наглые азеры! Есть же своя страна, благополучная, так нет лезут пачками к нам! А это выражение"зять влиятельного человека в уральской столице"? С каких это пор азеры стали влиятельным типами в наших столицах?