Стрелявшие в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге вечером 26 ноября являются уроженцами Азербайджана.
Стрелявшими в екатеринбургском ТЦ оказались уроженцы Азербайджана
Комментарии
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E
Ed
И на этом работа защиты безопасности граждан завершена. А выслать этих господ вон и навсегда не пробовали?
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19 час.
Зоя Копань
Пол страны бесят эти наглые азеры! Есть же своя страна, благополучная, так нет лезут пачками к нам! А это выражение"зять влиятельного человека в уральской столице"? С каких это пор азеры стали влиятельным типами в наших столицах?
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18 час.
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