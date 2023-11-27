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Стрелявшими в екатеринбургском ТЦ оказались уроженцы Азербайджана

Стрелявшими в екатеринбургском ТЦ оказались уроженцы Азербайджана

Стрелявшие в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге вечером 26 ноября являются уроженцами Азербайджана.

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Комментарии
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E
Ed
И на этом работа защиты безопасности граждан завершена. А выслать этих господ вон и навсегда не пробовали?
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19 час.
Зоя Копань
Пол страны бесят эти наглые азеры! Есть же своя страна, благополучная, так нет лезут пачками к  нам! А это выражение&quot;зять влиятельного человека в уральской столице&quot;? С каких это пор азеры стали влиятельным типами в наших столицах?
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18 час.

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