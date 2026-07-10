Уголовное дело возбуждено против украинского оператора беспилотника за теракт в Брянской области

По версии следствия, 27 ноября 2025 года Панько, находясь на территории Черниговской области Украины недалеко от села Сеньковка, запустил беспилотник гексакоптерного типа «Вампир» и сбросил боеприпасы в районе села Круча в Брянской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии