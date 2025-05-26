Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Актер Панкратов-Черный заявил, что украинские строители украли у него крышу

Актер Панкратов-Черный заявил, что украинские строители украли у него крышу

Народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказал в шоу «Звезды сошлись», что у него украли крышу на даче.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
🤷‍♀️
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15 час.
Владимир Алтайцев
Панкратов-Черный отметил, что из-за отсутствия крыши фундамент второго этажа сгнил под снегом и дождем.&quot;  Актёр-алкаш  бредит. Какой  фундамент  для  второго  этажа?  И из чего  же  сделан  фундамент, если он из =за  дождя  сгнил? Он  его из бумаги    что ли  сделал? Или из  опилок? Дебильный  опус. А он уверен, чт о  не соседи  его украли?А вокруг его  дачи  никтго не  живёт? Неужто  не видели, как снимают череп ицу?  Бредит алкаш.
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15 час.
Ингерман Ланская
&quot;...никто не следил за строительством..доверял...&quot; - ну. а почему ж такого лоха и не &quot;обуть&quot;
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9 час.
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