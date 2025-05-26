Актер Панкратов-Черный заявил, что украинские строители украли у него крышу

Владимир Алтайцев

Панкратов-Черный отметил, что из-за отсутствия крыши фундамент второго этажа сгнил под снегом и дождем." Актёр-алкаш бредит. Какой фундамент для второго этажа? И из чего же сделан фундамент, если он из =за дождя сгнил? Он его из бумаги что ли сделал? Или из опилок? Дебильный опус. А он уверен, чт о не соседи его украли?А вокруг его дачи никтго не живёт? Неужто не видели, как снимают череп ицу? Бредит алкаш.