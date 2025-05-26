Народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказал в шоу «Звезды сошлись», что у него украли крышу на даче.
Актер Панкратов-Черный заявил, что украинские строители украли у него крышу
Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
🤷♀️
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15 час.
Владимир Алтайцев
Панкратов-Черный отметил, что из-за отсутствия крыши фундамент второго этажа сгнил под снегом и дождем." Актёр-алкаш бредит. Какой фундамент для второго этажа? И из чего же сделан фундамент, если он из =за дождя сгнил? Он его из бумаги что ли сделал? Или из опилок? Дебильный опус. А он уверен, чт о не соседи его украли?А вокруг его дачи никтго не живёт? Неужто не видели, как снимают череп ицу? Бредит алкаш.
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15 час.
Ингерман Ланская
"...никто не следил за строительством..доверял..." - ну. а почему ж такого лоха и не "обуть"
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9 час.
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