Украинский министр обороны объявил, что дату проведения следующего заседания «Рамштайна» уже согласовали

Умеров заявил, что не видит никаких проблем для продолжения участия США в этом формате после инаугурации Трампа.
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