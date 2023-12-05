Политолог объяснил цель расширения производства Финляндией боеприпасов для Киева

Финляндия хочет повысить свою значимость в НАТО посредством военной помощи Украине. Об этом «Известиям» 5 декабря заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник Александр Перенджиев.
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