Педофил надругался над 11-летней девочкой по переписке в сети

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Педофил надругался над 11-летней девочкой в сети в Санкт-Петербурге. Как стало известно РЕН ТВ, мужчина вел интимную переписку с пострадавшей и в итоге стал фигурантом уголовного дела.
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