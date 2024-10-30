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Педофил надругался над 11-летней девочкой по переписке в сети

Педофил надругался над 11-летней девочкой по переписке в сети

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Педофил надругался над 11-летней девочкой в сети в Санкт-Петербурге. Как стало известно РЕН ТВ, мужчина вел интимную переписку с пострадавшей и в итоге стал фигурантом уголовного дела.

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