Ставший мемом из-за «Давай поженимся!» россиянин заявил о мечте встретиться с Путиным

Железнодорожник по имени Владимир из Алтайского края, ставший мемом из-за произнесенной им фразе «Плохо-плохо, неважно» в программе «Давай поженимся!» на Первом канале, мечтает увидеть президента России Владимира Путина.
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