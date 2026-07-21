Провалил поступление: 5 способов провести год с умом

Сейчас, когда позади экзамены, тысячи абитуриентов с тревогой следят за списками зачисленных. В этом году многие жаловались на неожиданно высокую сложность заданий, поэтому конкуренция обещает быть жесткой.
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