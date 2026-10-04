Toyota Alphard скопировали в Пакистане: минивэн Metro получил мотор мощностью 5 л.с.

И 14-дюймовые колесные диски Пакистанская компания Nora EV представила компактный электрический минивэн Metro, внешность которого явно перекликается с Toyota Alphard и Vellfire.
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