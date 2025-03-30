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Царьград

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Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    А Трамп  до этого сам не допетрил? То есть матерый барыга, который сам всех "обувал", "разводил" и "кидал" ни как не ...Политолог Чеснако...
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Как Трамп может стать президентом США до 2037 года: изучаем "лазейку"

Как Трамп может стать президентом США до 2037 года: изучаем "лазейку"

Британская газета The Daily Mail сообщает, что Дональд Трамп может оставаться президентом США до 2037 года, используя 22-ю поправку Конституции.

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