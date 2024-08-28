Украинская банда и курские убийства

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ Я много раз говорил и писал, что глубокой ошибкой как союзников, так и противников Украины является отношение к ней, как к государству.
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