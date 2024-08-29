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В Приморье на берег выбросило тело краснокнижного животного

В Приморье на берег выбросило тело краснокнижного животного

В Приморском крае выброшенное на берег животное оказалось краснокнижным. О возможных причинах смерти морского существа корреспонденту PRIMPRESS рассказал член-корреспондент РЭА, директор ДВМЭОО «Зеленый Крест», кандидат биологических наук Константин Дроздов.

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