В Приморье на берег выбросило тело краснокнижного животного

В Приморском крае выброшенное на берег животное оказалось краснокнижным. О возможных причинах смерти морского существа корреспонденту PRIMPRESS рассказал член-корреспондент РЭА, директор ДВМЭОО «Зеленый Крест», кандидат биологических наук Константин Дроздов.
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