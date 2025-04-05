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Дешевле было бы сдаться русским!

Дешевле было бы сдаться русским!

Очень интересно и поучительно было наблюдать, как команда Трампа превращает некогда самую большую (опять же после Югославии) страну Европы в нечто раздрызганное, разрозненное и, главное, обязанное по полной программе.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Я Трампа не понимаю! Он БАРЫГА, причём - неплохой, если разорялся, и всё-таки вновь разбогател до невозможности - человек, может - и низких моральных принципов, но ЯВНО НЕ ГЛУПЫЙ !!! Как он может договор подписывать с юридически НЕЛЕГИТИМНЫМ лицом - это ведь НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАЩАЯ БУМАЖКА !!!
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15 час.
АС
Александр Сысоев
Вы никогда не пытались бандиту, который приставил вам нож к горлу, сказать, что он не прав? Сказал, что легитимный, значит &quot;легитимный&quot;.
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8 час.
Александр _
Я давно говорю, что Зеленскому дешевле, и выгоднее для себя, договориться напрямую с Путиным. Но он дебил. Не понимает этого.
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2 час.
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