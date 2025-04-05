Дешевле было бы сдаться русским!

Алексей Горшков Я Трампа не понимаю! Он БАРЫГА, причём - неплохой, если разорялся, и всё-таки вновь разбогател до невозможности - человек, может - и низких моральных принципов, но ЯВНО НЕ ГЛУПЫЙ !!! Как он может договор подписывать с юридически НЕЛЕГИТИМНЫМ лицом - это ведь НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАЩАЯ БУМАЖКА !!!

АС Александр Сысоев Вы никогда не пытались бандиту, который приставил вам нож к горлу, сказать, что он не прав? Сказал, что легитимный, значит "легитимный".