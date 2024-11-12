Mash узнал об отставке главы Суджанского района Александра Богачева

Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, причиной стало молчание чиновника и его нежелание идти на контакт с местными жителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии