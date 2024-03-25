Спасших людей при теракте в "Крокусе" школьников наградили

Скриншот видео Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова наградила юных героев Ислама и Артема, которые спасли сотни людей при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта.
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