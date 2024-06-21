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Как говорящая голова НАТО ядерное оружие чистила...

Как говорящая голова НАТО ядерное оружие чистила...

Кирпичом, наверное. Тут наши заклятые партнёры после швейцарского позора взбодриться решили, вытолкав на авансцену очередную «хромую утку», досиживающую на посту главнюка Североатлантического Альянса последние месяцы.

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