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Пугачева выбрала себе место на Кузьминском кладбище

Пугачева выбрала себе место на Кузьминском кладбище

Известные личности, в том числе певица Алла Пугачева, актер Дмитрий Певцов, певец Шура, артист Прохор Шаляпин приобрели участки на закрытых кладбищах, чтобы обеспечить достойное похоронное место для себя и своих близких.

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Нина
Представить жутко - одновременно и деток и склеп себе купила. И это - МАТЬ?
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16 час.

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