Пугачева выбрала себе место на Кузьминском кладбище

Известные личности, в том числе певица Алла Пугачева, актер Дмитрий Певцов, певец Шура, артист Прохор Шаляпин приобрели участки на закрытых кладбищах, чтобы обеспечить достойное похоронное место для себя и своих близких.
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