Россия объявила награду в миллион рублей за захват эстонского робота на Украине

ЦАСТ объявил награду в миллион рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине Российский Центр анализа стратегий и технологий ЦАСТ объявил награду в миллион рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине Российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил награду в размере одного миллиона рублей любому военному или служащему силовых структур за захват роботизированной платформы THeMIS эстонского производства на Украине и передачи ее в более-менее целом состоянии в Министерство обороны.