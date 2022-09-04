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Россия объявила награду в миллион рублей за захват эстонского робота на Украине

Россия объявила награду в миллион рублей за захват эстонского робота на Украине

  ЦАСТ объявил награду в миллион рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине Российский Центр анализа стратегий и технологий  ЦАСТ объявил награду в миллион рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине Российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил награду в размере одного миллиона рублей любому военному или служащему силовых структур за захват роботизированной платформы THeMIS эстонского производства на Украине и передачи ее в более-менее целом состоянии в Министерство обороны.

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