Президент Турции подписал указ о введении визового режима для граждан дружественного Таджикистана. Ранее таджики могли свободно посещать соседа по общегражданскому паспорту.
Эрдоган ввёл визовый режим для таджиков
Комментарии
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Зоя Копань
Мне как то по барабану и считаю всему нашему населению, что Эрдоган отменил безвизовый въезд душманов в свою страну! Мне как гражданину моей страны РФ, хотелось бы услышать из уст нашего МИДа за подписью нашего президента, что у нас в РФ отменен безвизовый въезд и двухпаспортная система, не дожидаясь окончания закона 1995-2026 г г, со странами Средней Азии и лично с Таджикистаном(у нас только с ними двухпаспортную система)! И тогда у нас произойдёт много национальный праздник нашего коренного населения!
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