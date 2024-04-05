Эрдоган ввёл визовый режим для таджиков

Зоя Копань

Мне как то по барабану и считаю всему нашему населению, что Эрдоган отменил безвизовый въезд душманов в свою страну! Мне как гражданину моей страны РФ, хотелось бы услышать из уст нашего МИДа за подписью нашего президента, что у нас в РФ отменен безвизовый въезд и двухпаспортная система, не дожидаясь окончания закона 1995-2026 г г, со странами Средней Азии и лично с Таджикистаном(у нас только с ними двухпаспортную система)! И тогда у нас произойдёт много национальный праздник нашего коренного населения!