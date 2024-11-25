ЛОМОВКА. ГЛАВНОЕ К 8:00: Министерство обороны Германии готовит крупную закупку парадной формы; Петиция с требованием отставки британского премьера Стармера за сутки собрала более 1,2 млн подписей; Россия создает БПЛА с искусственным интеллектом; В Раде раскрыли число людей, вернувшихся с Украины в Россию;Читать подробнее>>> .
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