ЛОМОВКА. ГЛАВНОЕ К 8:00: Министерство обороны Германии готовит крупную закупку парадной формы; Петиция с требованием отставки британского премьера Стармера за сутки собрала более 1,2 млн подписей; Россия создает БПЛА с искусственным интеллектом; В Раде раскрыли число людей, вернувшихся с Украины в Россию;Читать подробнее>>> .