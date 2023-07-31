Нескучные технологии

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От пациента к киборгу: перспективы развития бионических протезов в России

От пациента к киборгу: перспективы развития бионических протезов в России

На базе Самарского государственного медицинского университета, Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Бионическая инженерия в медицине» успешно разработал инновационную платформу для создания цифровых 3D-моделей … .

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