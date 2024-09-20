Рябков: Выборы в США не имеют значения для переговоров по Украине

Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя РИА Новости перспективы переговоров по Украине после выборов в США, заявил, что американский внутриполитический календарь не играет никакой роли по отношению к возможному переговорному процессу, американцы должны изменить свое поведение.