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Парламентская газета

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Рябков: Выборы в США не имеют значения для переговоров по Украине

Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя РИА Новости перспективы переговоров по Украине после выборов в США, заявил, что американский внутриполитический календарь не играет никакой роли по отношению к возможному переговорному процессу, американцы должны изменить свое поведение.

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