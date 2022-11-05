Кормухина рассказала о редком свойстве характера Пугачевой

Певица Ольга Кормухина высказалась о своей коллеге и хорошей знакомой Алле Пугачевой. Комментарий рок-исполнительницы прозвучал довольно неожиданно в свете ее резкой критики в адрес артистов, которые покинули территорию Российской Федерации.