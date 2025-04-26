Россия придерживается корректного поведения и не распространяется о подробностях переговоров по урегулированию конфликта на Украине, в отличие от президента Незалежной Владимира Зеленского, сообщил Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, в интервью CBS News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии