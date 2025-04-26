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Пятый канал

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Лавров: РФ не обсуждает детали переговоров публично, как это делает Зеленский

Лавров: РФ не обсуждает детали переговоров публично, как это делает Зеленский

Россия придерживается корректного поведения и не распространяется о подробностях переговоров по урегулированию конфликта на Украине, в отличие от президента Незалежной Владимира Зеленского, сообщил Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, в интервью CBS News.

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