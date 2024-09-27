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Закон, порядок, государство

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Операторы ударных БпЛА Воздушно-десантных войск уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в ходе пресечения попыток прорыва противника в Глушковском районе Курской области

Операторы ударных БпЛА Воздушно-десантных войск уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в ходе пресечения попыток прорыва противника в Глушковском районе Курской области

Разведывательно-ударные квадрокоптеры «крылатой пехоты» со сбросами постоянно дежурят в воздухе, выявляя перемещения техники украинских боевиков.

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