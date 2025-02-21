«Немножко не хватает тела»: Алина Кабаева появилась на чемпионате России по художественной гимнастике

Алина Кабаева дала оценку новым правилам художественной гимнастики Кабаева подчеркнула, что ассоциация работает над улучшением всех аспектов гимнастики, включая сложность элементов, работу с предметами и артистичность.
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