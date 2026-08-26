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Ura.ru: в день Тихона Страстного 26 августа нужно приводить дом в порядок

Ura.ru: в день Тихона Страстного 26 августа нужно приводить дом в порядок

26 августа отмечается множество праздников как на государственном, так и на международном уровне. В этот день в Абхазии и Южной Осетии празднуют День признания независимости, а в США — День равенства женщин.

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