Ura.ru: в день Тихона Страстного 26 августа нужно приводить дом в порядок

26 августа отмечается множество праздников как на государственном, так и на международном уровне. В этот день в Абхазии и Южной Осетии празднуют День признания независимости, а в США — День равенства женщин.
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