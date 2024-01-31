Политолог Безпалько: весной Зеленский отправит Залужного в реальную отставку

Слухи об "отставке" главкома ВСУ Валерия Залужного стали частью информационной войны и способом украинского лидера Владимира Зеленского "надавить" на него, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.
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