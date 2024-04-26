Путин начал арестовывать соратников своих друзей. Как брали зама Шойгу за взятки

А Шойгу живет по заповедям Великого генералиссимуса Суворова - "Если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить"...

СХ

Сергей Хачатурян

Сердюкова отмазали. Сейчас он как "сыр в масле" ......Путин сказал, что мало ли, что у него судимость .....в отличие от судимости у простых граждан, с которой и в дворники не возьмут