Какая всё-таки интересная у нас страна. Когда команда Навального* опубликовала расследование о роскошной жизни Тимура Иванова, занимавшего должность зама главы Минобороны Сергея Шойгу, все дружно плевались и говорили что такого быть не может.
Путин начал арестовывать соратников своих друзей. Как брали зама Шойгу за взятки
Комментарии
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Uri Strukow
А Шойгу живет по заповедям Великого генералиссимуса Суворова - "Если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить"...
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47 мин.
US
Uri Strukow
Отмажут или замажут....
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46 мин.
СХ
Сергей Хачатурян
Сердюкова отмазали. Сейчас он как "сыр в масле" ......Путин сказал, что мало ли, что у него судимость .....в отличие от судимости у простых граждан, с которой и в дворники не возьмут
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43 мин.
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