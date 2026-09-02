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Царьград

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Банки и МФО обязаны сообщать ФССП о взысканиях с 1 сентября

Банки и МФО обязаны сообщать ФССП о взысканиях с 1 сентября

С 1 сентября банки и МФО начнут сообщать в ФССП о взысканиях, включая работу коллекторов. Первый отчёт они обязаны предоставить в апреле 2027 года.

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