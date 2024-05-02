Станция МЦК «Нижегородская» будет работать дольше на Пасху

Московский метрополитен, МЦК и наземный транспорт на Пасху продлит режим работы, в том числе и станции «Нижегородская» метро, БКЛ и МЦК Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин В ночь с 4 на 5 мая станции будут открыты до 2 часов.