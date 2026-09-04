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Считывать реплики с груди партнёра: Игорь Петренко о невнятной речи в сериалах

Считывать реплики с груди партнёра: Игорь Петренко о невнятной речи в сериалах

Сцена идёт, герой говорит — и вдруг несколько слов выпадают из фразы. Прибавляешь громкость, но громче становится всё, кроме смысла: реплику всё равно приходится угадывать по контексту.

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