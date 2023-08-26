Валерий КОЛЕСНИК Киевский режим продолжает требовать от Москвы обеспечить возобновление морского маршрута так называемой зерновой сделки, прекращённой российской стороной в связи с повторяющимися атаками украинских террористов на Крымский мост.
Валерий КОЛЕСНИК Киевский режим продолжает требовать от Москвы обеспечить возобновление морского маршрута так называемой зерновой сделки, прекращённой российской стороной в связи с повторяющимися атаками украинских террористов на Крымский мост.
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