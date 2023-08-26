БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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УКРАИНСКОЕ ЗЕРНО И ТЕРАКТЫ НА МОРЕ: ЧТО ОБЩЕГО?

УКРАИНСКОЕ ЗЕРНО И ТЕРАКТЫ НА МОРЕ: ЧТО ОБЩЕГО?

Валерий КОЛЕСНИК Киевский режим продолжает требовать от Москвы обеспечить возобновление морского маршрута так называемой зерновой сделки, прекращённой российской стороной в связи с повторяющимися атаками украинских террористов на Крымский мост.

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