Хорошие новости. Запад не поумнел и так и не нашёл выход из петли жадности

СК

Сергей Ковалев

о каком Западе речь? если о людях труда, то они такие же, как и мы (почти), если о вассальном руководстве, то причем тут "поумнел"? - их и выбирали только потому, что они готовы ложиться под заказчика, не особо дрыгаясь в инициативе... ну угандыпопим мы Европу вместе с гегемоном и что?.. вопрос не праздный. это то же, что и с бывшими республиками, ищущими каких-то "свобод" там, где их нет по определению. ясен пень - вопрос жадности руководящих кланов, не более того. дураков нет и все прекрасно понимают, что тащить надо здесь и сейчас, что называется "под сурдинку", потома не будет, равно как и высоких кресел им более не видать. но всему свое время.