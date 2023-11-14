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Хорошие новости. Запад не поумнел и так и не нашёл выход из петли жадности

Хорошие новости. Запад не поумнел и так и не нашёл выход из петли жадности

pretty В одном фильме говорили: "Украсть легко, а вот не попасться при этом сложно". В нашем случае можно добавить еще одно.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
о каком Западе речь? если о людях труда, то они такие же, как и мы (почти), если о вассальном руководстве, то причем тут &quot;поумнел&quot;? - их и выбирали только потому, что они готовы ложиться под заказчика, не особо дрыгаясь в инициативе... ну угандыпопим мы Европу вместе с гегемоном и что?.. вопрос не праздный. это то же, что и с бывшими республиками, ищущими каких-то &quot;свобод&quot; там, где их нет по определению. ясен пень - вопрос жадности руководящих кланов, не более того. дураков нет и все прекрасно понимают, что тащить надо здесь и сейчас, что называется &quot;под сурдинку&quot;, потома не будет, равно как и высоких кресел им более не видать. но всему свое время.
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13 час.
Юрий С
Сказать что ничего они у РФ не отжали- тоже неверно: всю сеть Газпрома в Европе себе забрали, арестовали счета коммерческих фирм и частных лиц...
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13 час.

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