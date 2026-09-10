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Седина в 30 лет: почему появляется и можно ли вернуть волосам былой цвет

Седина в 30 лет: почему появляется и можно ли вернуть волосам былой цвет

Нормально ли это — седеть в 30 лет? И есть ли способ остановить этот процесс? Вот что говорит врач. фото: iStock/DKartСедина всегда ассоциировалась со старостью.

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