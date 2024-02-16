Баланс в медийном шторме: как оставаться спокойным в мире новостей

Новости сегодня такие, что трудно оставаться в спокойствии В мире, где информационный поток непрерывен и новости диктуют ритм нашей повседневной жизни, сохранение внутреннего баланса может стать настоящим испытанием.
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