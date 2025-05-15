Лавров: крики Зеленского в микрофон не могут быть дипломатией

REUTERS/Cagla Gurdogan Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры", объяснил, почему крики лидера киевского режима Владимира Зеленского не могут называться дипломатией.