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Лавров: крики Зеленского в микрофон не могут быть дипломатией

Лавров: крики Зеленского в микрофон не могут быть дипломатией

REUTERS/Cagla Gurdogan Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры", объяснил, почему крики лидера киевского режима Владимира Зеленского не могут называться дипломатией.

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