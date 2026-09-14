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Новости Брянска

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Брянский гроссмейстер Непомнящий выиграл лигу Global Chess

Брянский гроссмейстер Непомнящий выиграл лигу Global Chess

В решающем матче Ян Непомнящий одолел Магнуса Карлсена в очной партии, его команда обыграла соперников изз Alpine APL Pipers и стала победителем лиги Global Chess.

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