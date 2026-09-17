Тело девушки с ранением в сердце нашли под окнами дома в Мытищах. «Она не планировала уходить»

Тело 19-летней девушки с ножевым ранением в сердце нашли в Мытищах Под окнами ЖК в подмосковных Мытищах нашли тело 19-летней девушки с тремя ножевыми ранениями, в том числе в сердце.
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