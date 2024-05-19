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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Штутгарт» поднялся на 14 строчек в Бундеслиге по сравнению с прошлым сезоном, повторив рекорд турнира

Швабы заняли в прошедшем чемпионате Германии 2-е место, поднявшись на 14 строчек в таблице по сравнению с прошлым сезоном, когда они финишировали 16-ми.

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