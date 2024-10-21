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Царьград

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Официальное заявление ЦИК: в Молдавии пройдет второй тур президентских выборов

Официальное заявление ЦИК: в Молдавии пройдет второй тур президентских выборов

Так как ни одному кандидату не удалось набрать более половины голосов избирателей, в республике пройдет через две недели второй тур президентских выборов.

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