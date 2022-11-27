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Гельмут Марко: «Когда в начале чемпионата мы отставали от «Феррари» на 46 очков никто не мог представить, что сезон сложится вот так»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги сезона-2022, отметив, что остался доволен тем, как команда смогла отыграться после не слишком убедительного старта чемпионата.

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