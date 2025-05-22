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Царьград

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Террористы или нет? В США намерены пересмотреть статус "Талибана"*

Террористы или нет? В США намерены пересмотреть статус "Талибана"*

Соединённые Штаты приступили к пересмотру террористического статуса "Талибана"*.Американский госсекретарь Марко Рубио ответил на вопрос о "Талибане"*, который тревожит местные СМИ.

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