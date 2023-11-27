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Деограсия об «Оренбурге»: «Мы первые по попаданиям в штанги и перекладины, шестые – по созданным моментам. И последние – по забитым мячам»

Деограсия об «Оренбурге»: «Мы первые по попаданиям в штанги и перекладины, шестые – по созданным моментам. И последние – по забитым мячам»

Главный тренер «Оренбурга» высказался после матча Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1). — Первый тайм провели очень хорошо, лучше соперника.

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