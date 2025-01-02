Субсидия на оплату услуг ЖКХ и не только. Определены льготы пенсионерам на 2025 год

В 2025 году для российских пенсионеров сохраняются все льготы, которые действовали ранее. Среди них субсидия на оплату коммунальных услуг, льгота по оплате за капремонт, скидки и компенсации, сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии