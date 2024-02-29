В Нижегородской области задержан подозреваемый в незаконной переделке оружия и изготовлении боеприпасов

Сотрудники 6 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из 9 отдела ГУУР МВД России и УФСБ России по Нижегородской области пресекли незаконную деятельность 46-летнего жителя рабочего посёлка Гремячево, подозреваемого в незаконном изготовлении оружия.