Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

853 подписчика

В Нижегородской области задержан подозреваемый в незаконной переделке оружия и изготовлении боеприпасов

Сотрудники 6 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из 9 отдела ГУУР МВД России и УФСБ России по Нижегородской области пресекли незаконную деятельность 46-летнего жителя рабочего посёлка Гремячево, подозреваемого в незаконном изготовлении оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх