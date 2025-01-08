Во Франции отметили смерть Жана-Мари Ле Пена песнями и фейерверками

В нескольких городах Франции песнями, дымовыми шашками и фейерверками отпраздновали смерть основателя главной правой партии страны «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена сотни его политических противников, 8 января сообщил телеканал TV5 Monde.
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