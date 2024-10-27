На Смоленщине предприятие задолжало сотрудникам больше 14 миллионов рублей

Взыскать долги по зарплатам помогла Государственная инспекция труда в Смоленской области. Так, 54 сотрудника смоленского предприятия-производителя волоконно-оптических кабелей остались без заработной платы с мая по август 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии